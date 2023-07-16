У ВМС розповіли, для чого окупанти перефарбовують кораблі в чорний колір

Такі методи використовувалися під час Другої світової війни.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російські війська почали перефарбовувати кораблі у чорний колір, щоб ускладнити визначення типу судна, інформує ZN.ua .

© Міністерство оборони РФ

“Вони зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час доби було важче визначити тип корабля, також для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим. І на нічному фоні це нібито має їм якось допомоги. Знаєте, є таке прислів’я українське: “Дурень думкою багатіє”. Це про цю ситуацію”, – наголосив Плетенчук.

За його словами, такі методи використовувалися ще у Другу світову війну.

"Як це їм допоможе? Побачимо згодом", - додав речник.