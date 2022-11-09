Буданов отримав орден від Православної церкви України

Начальник Генерального управління розвідки України Кирило Буданов отримав з рук Митрополита Київського і всієї України Епіфанія Орден святого великомученика Юрія Переможця. Про це ГУР МО України повідомило на своїй сторінці у Facebook.

«Офіцери-розвідники обговорили з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви поточні події української визвольної війни, визволення з полону наших воїнів та перспективи повного звільнення України», - йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським Захисникам, які наближають перемогу.

«Бог наділяє людину певними даруваннями й талантами. Тож в цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору. Дякую вам за самовіддану боротьбу спрямовану на захист України. Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів», - наголосив священнослужитель.

Глава Генерального управління розвідки підкреслив, що країна стоїть на порозі нового етапу війни.

«Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі», - сказав Буданов.

Окрім Буданова, три офіцери ГУР МО отримали з рук Його Блаженства Ордени Архистратига Михаїла.