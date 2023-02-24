Блогер привласнив гроші, які збирали всім світом для ЗСУ: "Дізнався вразливість..."

поліція, поліція України

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тис. грн. донатів, призначених для ЗСУ.

У Києві 24-річному блогеру повідомили про підозру у шахрайстві. Нібито зловмисник заволодів коштами 340 тис. грн, які громадяни у вигляді донатів відправляли на потреби ЗСУ.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Наслідком встановлено, що блогер, маючи особистий обліковий запис для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту. Він вирішив скористатися цим у власних інтересах", – розповіли у прес-службі.

Зловмисник отримав несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту та почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на свій рахунок. У такий спосіб він заволодів 340 тисячами гривень.

поліція, розслідування, місце злочину

Під час обшуку у нього було виявлено та вилучено докази протиправної діяльності та гроші, отримані злочинним шляхом. За фактом шахрайства, скоєного у великих розмірах, відкрито кримінальне провадження, а блогеру повідомили про підозру.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України. Йому повідомлено про за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб Збройних сил України.


Александра Павленко, politeka.net





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