НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів. Це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції», — зазначив Пишний.