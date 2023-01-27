НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%
Фото: flickr.com

«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів. Це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції», — зазначив Пишний.





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