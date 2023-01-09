СБУ заарештувала майно міністра часів Януковича на суму 2 мільйони доларів: фото

Служба безпеки України арештувала майно на понад 2 млн доларів колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника - його підозрюють у держзраді, інформує Апостроф.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Загальна сума арештованих активів Табачника становить понад два мільйони доларів, серед яких нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Підозрюваний у держзраді ексрегіонал намагався приховати свої статки від конфіскації на користь держави, переписуючи їх на родичів, однак СБУ викрила схему й отримала дозвіл суду на арешт його майна. Правохоронці арештували:

  • половину квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
  • житловий будинок площею понад 600 кв. м;
  • 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
  • банківський рахунок на 147 тис. дол.

Як відомо, у листопаді минулого року Дмитру Табачнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За даними СБУ, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у тимчасово окупованих російськими загарбниками районами Херсонської та Запорізької областей.

Табачник особисто консультував місцевих гауляйтерів, а також готував проєкт доповідної записки для заступника голови уряду країни-терористки РФ щодо забезпечення озброєної охорони так званих "виборчих дільниць".

Зараз ексрегіонал переховується від правосуддя України в тимчасово окупованому Криму.

"Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України", - резюмували в СБУ.


Ліза Бровко, Апостроф





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