СБУ заарештувала майно міністра часів Януковича на суму 2 мільйони доларів: фото

Служба безпеки України арештувала майно на понад 2 млн доларів колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника - його підозрюють у держзраді, інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужбі СБУ .

Загальна сума арештованих активів Табачника становить понад два мільйони доларів, серед яких нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Підозрюваний у держзраді ексрегіонал намагався приховати свої статки від конфіскації на користь держави, переписуючи їх на родичів, однак СБУ викрила схему й отримала дозвіл суду на арешт його майна. Правохоронці арештували:

половину квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тис. дол.

Як відомо, у листопаді минулого року Дмитру Табачнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За даними СБУ , він брав активну участь в організації псевдореферендумів у тимчасово окупованих російськими загарбниками районами Херсонської та Запорізької областей.

Табачник особисто консультував місцевих гауляйтерів, а також готував проєкт доповідної записки для заступника голови уряду країни-терористки РФ щодо забезпечення озброєної охорони так званих "виборчих дільниць".

Зараз ексрегіонал переховується від правосуддя України в тимчасово окупованому Криму.