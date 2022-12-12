Житло для переселенців даватимуть беплатно: які потрібні документи

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати житло у місцях своєї тимчасової реєстрації. Житло для переселенців надається безкоштовно, проте не назавжди, а лише у тимчасове користування. Щоби стати на чергу для отримання такого житла, переселенці повинні подати відповідний пакет документів.

Про те, хто має право на таке житло, та які знадобляться для цього документи, розповіли у Центрі з надання БДП.

Отже, житло для переселенців надається за місцем їхнього тимчасового проживання безоплатно, проте не назовсім, а лише в тимчасове користування. Житлова площа, яку мають надати сім'ї переселенців у користування, має становити не менше 6 квадратних метрів на одну особу.

Громадяни, які потребують такого житла, повинні обов'язково стояти на обліку як ВПО та мають стати на облік як особи, що потребують тимчасового житла. Житло для переселенців видається їм із житлових фондів, що є в населеному пункті, де вони тимчасово зареєстровані.

Якщо переселенець особисто не може подати заяву на включення до списку претендентів на тимчасове житло, то за нього це може зробити довірена особа. Однак у такої особи має бути довіреність на її ім'я, завірена відповідно до вимог закону.

До заяви про взяття на облік для отримання житла додаються такі документи:

копії документів, що підтверджують особу заявника та його українське громадянство;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім'ї (за наявності);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника та всіх членів його сім'ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна чи піклувальника тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності у наданні ВПО безкоштовного житла для переселенців. Факт знищення чи пошкодження житла, що призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім'ї.

Після того, як заява з усіма потрібними документами була подана, заявнику надають список документів, які він подав, за підписом посадової особи, що прийняла документи.

Відповідь про включення або не включення заявника та його сім'ї до списку претендентів на житло має бути надана протягом одного робочого дня після того, як заява була подана.

Нагадаємо, в Україні зараз відбувається масова верифікація ВПО.