Ціни на житло злетять через місяць: з'явився прогноз у цифрах

В Україні, вже до середини серпня, мають зрости ціни на житло. Відсотки і темпи зростання залежатимуть від багатьох факторів. Але в будь-якому випадку, зниження цін на квартири не варто чекати: вони підвищуватимуться.

В Україні невдовзі зростуть ціни на житло: залишився один місяць

Таким прогнозом поділилася експертка з нерухомості Вікторія Берещак.

Отже, за словами експерта, зараз на ринку нерухомості на стан цін впливають дві протилежні тенденції. З одного боку, з низки причин зростає собівартість будівництва житла. З іншого боку, попит ринку обмежений невисокою платоспроможністю громадян. Через це, незважаючи на зростання витрат, девелопери не можуть дозволити собі значно підвищувати ціни на свій товар.

Однак і собі на збиток вони також не можуть працювати. Тому ціни на житло, звичайно, зростатимуть, проте не так високо і швидко, як того хотілося б забудовникам.

Таким чином, у серпні середні ціни на квартири очевидно зростуть на 5-7%. Однак в окремих новобудовах слід чекати і більшого зростання – на 10-12%.

В Україні невдовзі зростуть ціни на житло: залишився один місяць

"Йдеться про новобудови сегменту комфорт-плюс і бізнес, які активно будуються, які можуть демонструвати високу будівельну готовність на рівні мінімум 8-10% на місяць. Важливо, щоб ця динаміка зберігалася протягом кількох місяців, а формат і концепція викликали інтерес у покупця в режимі "тут і зараз", – каже експерт.

При цьому попит і, відповідно, ціни на житло на заході та в центрі країни зростатимуть швидше, ніж у регіонах, розташованих ближче до фронту. Однак процес відновлення ринку нерухомості запустився і його вже не зупинити. Тому вартість житла зросте неминуче.

Нагадаємо, на ринку житла зненацька зріс попит на трикімнатні квартири.


Марченко Любов, Тудей





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