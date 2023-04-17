У Києві зросли ціни на вторинне житло

Вторинна нерухомість в Україні з січня 2023 додала у ціні в середньому 7%. Квартири на вторинному ринку у Києві подорожчали на 2,6%. Станом на квітень тенденція зростання цін на вторинну столичну нерухомість зберігається.

У Києві зросли ціни на вторинне житло: названо середню вартість квартир на ринку

За даними дослідження Address.ua, вартість 1-кімнатних квартир у квітні збільшилася на 1,6%, до 1285 дол./кв. м, 2-кімнатних – на 4,9%, до 1347 дол./кв. м, 3-кімнатних – на 2,5%, до 1302 дол./кв. м.

Середня вартість однокімнатної квартири в Київській області складає на сьогоднішній день 41 684 доларів. При цьому кількість пропозицій на ринку на 212% менша, ніж рік тому.

Найвищим попитом користуються квартири у ціновому діапазоні від 30 тис. до 50 тис. доларів. На таку нерухомість найбільше запитів (36%). При цьому лише 5% користувачів цікавилися житлом від 50 тис. доларів, а 26% клієнтів – квартирами до 30 тис. доларів.

У Києві зросли ціни на вторинне житло: названо середню вартість квартир на ринку

У Києві фіксується попит на однокімнатні квартири та зменшення попиту на дво- та трикімнатні квартири. Це обумовлено насамперед зниженням купівельної спроможності населення та зниженням курсу долара, що призвело до зменшення цінності накопичень у валюті, вважає директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Крім того, спостерігається зростання попиту на квартири вартістю від 70 тис. доларів і вище, що може говорити про збільшення кількості реальних покупців, які потребують житла.

Очікується, що вторинне столичне житло продовжить зростати у ціні.

Раніше повідомлялося, скільки коштують 1-кімнатні квартири на вторинному ринку в інших областях України.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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