В Україні зросли ціни на вторинне житло: середня вартість квартир по областях

В Україні зростає кількість пропозицій на ринку як первинного, так і вторинного житла. За даними порталу Dim.Ria, починаючи з лютого, вторинна нерухомість додала в ціні у середньому 7%. Порівняємо цінники на житло по регіонам країни.

Так, якщо розглядати березень 2023 року та 2022 року, то фіксується спад пропозицій, але є й зростання. Наприклад, у Київській області, порівнюючи минулий рік, і зараз — на 212% більше пропозицій вторинного житла.

Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні на вторинному ринку

Найвищі ціни на вторинну нерухомість зафіксовані у Києві – 85 755 доларів. Порівняно з лютим 2022 року вартість квартир тут зросла на 7,2%. Далі йдуть Львівська область – 57,671 доларів, Закарпатська – 45 960 доларів та Одеська – 45 714 доларів.

На Київщині цінники на 1-кімнатні квартири впали на 2,6%, у порівнянні з минулим роком. Середня ціна однокімнатної квартири у містах-супутниках становить 41684 доларів.

Подешевшали квартири на "вторинці" й у Житомирській (-10,4%), Сумській (-2,4%), Харківській (-12%), Чернівецькій (-5,5%), Вінницькій (-12,3%) та Херсонській (-19,7%) областях.

Ціни на 2-кімнатні квартири в Україні на вторинному ринку

Найвищі середні ціни на 2-кімнатну нерухомість в Україні на сьогоднішній день у Києві – 109 757 доларів, Львівській – 75 751 доларів та Одеській областях – 67 268 доларів. При цьому у столиці ціни за рік упали на 5%.

Найдоступніше 2-кімнатне вторинне житло на сьогоднішній день можна купити у Запорізькій – 33 291 доларів, Сумській – 33 541 доларів, Кіровоградській – 35 090 доларів та Миколаївській областях – 37 200 доларів.

Раніше повідомлялося, якими темпами зростають ціни на житло у новобудовах в Україні.