В “Укренерго” пояснили, чому в Молдові зникло світло після атак РФ по українській енергетиці

Внаслідок чергового масованого обстрілу російськими військами енергетичної інфраструктури України в середу, 23 листопада, масштабні відключення світла відбулися й на території сусідньої Молдови. Конкретною причиною цього став стрибок частоти у технічно спільній з нашою державою енергомережі після ворожих ударів, повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook .

“Наслідки ракетних атак росії по Україні також відчула Молдова. Через російські атаки відбувся стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який спричинив втрату зв’язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частку електричної енергії”, – пояснили в компанії.