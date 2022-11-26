В “Укренерго” пояснили, чому в Молдові зникло світло після атак РФ по українській енергетиці

Наша держава не експортує електроенергію, тому відключення пов'язані не з цим, інформує ZN.ua.

В “Укренерго” пояснили, чому в Молдові зникло світло після атак РФ по українській енергетиці
Фото ілюстративне
© Укренерго

Внаслідок чергового масованого обстрілу російськими військами енергетичної інфраструктури України в середу, 23 листопада, масштабні відключення світла відбулися й на території сусідньої Молдови. Конкретною причиною цього став стрибок частоти у технічно спільній з нашою державою енергомережі після ворожих ударів, повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

“Наслідки ракетних атак росії по Україні також відчула Молдова. Через російські атаки відбувся стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який спричинив втрату зв’язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частку електричної енергії”, – пояснили в компанії.


Максим Царук, ZN.ua





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