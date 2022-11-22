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2022-11-22
Шмигаль повідомив, як зміняться тарифи
На субсидії гроші вже виділяють.
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Уряд обіцяє не піднімати тарифи до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на субсидії передбачено 37 млрд гривень. Також 2 мільйони 200 тисяч переселенців отримують спеціальну допомогу.
У листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн. Усього з початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.
Оксана Лебедина, ZN.ua