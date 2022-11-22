Шмигаль повідомив, як зміняться тарифи

Уряд обіцяє не піднімати тарифи до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на субсидії передбачено 37 млрд гривень. Також 2 мільйони 200 тисяч переселенців отримують спеціальну допомогу.

У листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн. Усього з початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.