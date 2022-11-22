Шмигаль повідомив, як зміняться тарифи

На субсидії гроші вже виділяють.

Шмигаль повідомив, як зміняться тарифи
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Уряд обіцяє не піднімати тарифи до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на субсидії передбачено 37 млрд гривень. Також 2 мільйони 200 тисяч переселенців отримують спеціальну допомогу.

У листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн. Усього з початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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