Шмигаль з Сунаком обговорили залучення бізнесу для підтримки економіки України

Також прем?єри обговорили відбудову України.

На полях Конференції з відновлення України в Лондоні, яка відбувається прямо зараз, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем?єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

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З-поміж іншого прем?єри обговорили залучення бізнесу для підтримки економіки країни та механізми допомоги для відбудови. Шмигаль подякував Ріши Сунаку за підтримку України у вигляді нового пакета допомоги.

"Подякував за організацію заходу, що має на меті консолідувати зусилля партнерів задля відбудови нашої держави та знайти дієві механізми безперебійної фінансової підтримки України. Обговорили залучення приватного бізнесу для підтримки економіки України. Вдячні Великобританії за потужний пакет фінансової допомоги та за запуск ініціативи Business Compact, до якої вже долучилось понад 400 провідних компаній світу", - повідомив прем?єр-міністр України.