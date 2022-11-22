США виділили додаткові $4,5 млрд грантів для бюджетної підтримки України
Гроші спрямують на зарплати й соцвиплати.
Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про спрямування додаткових грантових 4,5 мільярда доларів для прямої бюджетної підтримки України. Про це повідомила міністр фінансів Джанет Єллен, йдеться на
За її словами, кошти почнуть перераховувати вже найближчими тижнями, інформує
Вони мають допомогти українському уряду зміцнити економічну стабільність країни під час війни та продовжити надавати головні державні послуги. Зокрема, йдеться про заробітну плату для медиків, держслужбовців і вчителів, а також соціальну допомогу для людей похилого віку й вразливих груп населення.
“У поєднанні з нашою безпековою підтримкою та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом в опорі України неспровокованому вторгненню Путіна. Ці виплати збільшать загальну пряму бюджетну підтримку України з боку США до $13 мільярдів, усі у вигляді грантів”, – зазначила Єллен.
Міністр фінансів США додала, що її держава також заохочує інших донорів збільшити й прискорити надання допомоги Україні.
Крім цього, Штати планують продовжити застосовувати всі свої інструменти для послаблення “військової машини Путіна”, зокрема санкційний тиск.