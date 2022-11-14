Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, буде вищим

В Україні з наступного року для виходу на пенсію буде потрібний більший страховий стаж. Щоби стати пенсіонером у належні законом 60 років, потрібно буде мати не менше 30 років стажу. При цьому українці, які мають менший стаж легальної роботи, зможуть стати пенсіонерами лише у 63 або в 65 років.

В Україні підвищують розмір страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію

Про це нагадало видання 0532.ua.

В Україні щорічно, до 2028 року, підвищуватиметься вимога до страхового стажу для виходу на пенсію. З кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію у 60 років, зростатиме. Так, якщо цьогоріч, аби стати пенсіонером у 60, достатньо мати 29 років підтвердженого страхового стажу, то вже у 2023 році знадобиться цілих 30 років.

Водночас у 2023 році зможуть вийти на пенсію і ті, хто не має 30 років стажу, але таке право матимуть не 60-річні громадяни, а ті, яким уже виповнилося 63 роки. Вони зможуть наступного року стати пенсіонерами і за 20-річного стажу.

В Україні підвищують розмір страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію

Втім, можна буде вийти на пенсію, маючи лише 15-річний стаж. Однак такий привілей буде доступний лише тим громадянам, яким наступного року буде вже 65 років.

Тим же, хто не зумів до 65 років накопичити і 15-річний стаж роботи, на пенсію розраховувати взагалі не доводиться. Вони після досягнення 65 років зможуть лише отримувати соціальну допомогу від держави. Проте розмір цієї допомоги дуже невисокий, і вижити за такі гроші вкрай важко. Хіба що людина похилого віку живе не одна, і в сім'ї ще є люди, здатні її забезпечити.

Перехід до нових вимог щодо страхового стажу завершиться у 2028 році. У 2028 році і надалі, щоби вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу.

При цьому держава подбала про те, щоб людина, яка офіційно не працевлаштована, мала можливість легально заробити собі стаж для виходу на пенсію. Для цього вона може укласти договір добровільного страхування та сплачувати ЄСВ, накопичуючи собі роки, щоби потім вчасно вийти на пенсію.


Марченко Любов, Тудей





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