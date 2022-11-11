Влада збільшила витрати на соцвиплати: озвучено неймовірну суму

соціальну сферу в 2023 році українська влада планує витратити 444,13 млрд. грн., що на 41,9 млрд. грн. більше, ніж цього року.

Про деталі розповіли у Міністерстві соціальної політики України, інформує Апостроф .

Більшість цих грошей з держбюджету піде на допомогу людям похилого віку, на це витратять 271,86 млрд грн.

На другому місці за видатками – допомога людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Для них виділять 86,1 млрд. грн.

На допомогу для малозабезпечених українців із бюджету у 2023 році виділяється 53,45 млрд грн.

Сім'ям та дітям заклали 26,85 млрд. грн., особам з інвалідністю - 3,56 млрд. грн.

"Мета – допомогти людям вистояти у важкі часи та вийти в економічну самостійність", - пояснили збільшення видатків на соціальну сферу у відомстві.