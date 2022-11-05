Оподаткування підприємців: Рада ухвалили добровільну відмову від "2% спрощенки"

Рада на цьому тижні ухвалила закон №8045 про податкові зміни. Кірм іншого він передбачає добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування з податком у 2% від обороту. Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"У ході підготовки до другого читання у тому числі вдалося прийняти нашу правку №39 щодо добровільної відмови від "2% спрощенки". Проблема була у тому, що в діючому законодавстві не було передбачено, як до закінчення військового та надзвичайного стану бізнес може добровільно повернутися до попередньої системи оподаткування. Що заблокувало багатьом, хто вирішив платити по "2% спрощенки" можливість добровільно більше заплатити до бюджету. Особливо ця проблема стала актуальною для малих агрофірм", – пояснив він.

За словами нардепа, закон вже віддали на підпис президенту.