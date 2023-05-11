Податки для підприємців: що зміниться для ФОП і дуже скоро

З липня очікується скасування пільгового оподаткування.

Цього місяця жодних змін у оподаткуванні не буде. Але вже у липні слід очікувати на скасування пільгового податку. Про це пише finance.ua з посиланням на заяву голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетьманцева, інформує ZN.ua .

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Тобто з 1 липня на фізичних осіб-підприємців (ФОП) чекають наступні зміни:

скасують 2% податку для бізнесу із оборотом менше 10 мільярдів гривень;

відновлять документальні перевірки на територіях, де не ведуться бойові дії;

повернуть штрафи за невиконання податкових обов'язків.

ФОП різних груп сплачує різні суми податків, зокрема:

ФОП 1 групи сплачує ЄСВ – 1474 гривні та єдиний податок – 268,4 гривні;

ФОП 2 групи сплачує ЄСВ – 1474 гривні та єдиний податок – 1340 гривень;

ФОП 3 групи сплачує ЄСВ – 1474 гривні та єдиний податок – 5% від доходу або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.

Штрафи за те, що бізнес не був зареєстрований:

Передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 85 000 гривень за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Він обумовлений статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, якщо податкова дізнається про діяльність, то до вищезазначеної суми доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору та штраф за несвоєчасну сплату податку 20% за весь період функціонування бізнесу.

Раніше у ДПС зазначили, що податкові декларації продаються про доходи та майнове становище за 2022 рік, а суму податкових зобов'язань потрібно сплатити до 1 серпня 2023 року.