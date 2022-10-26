Українці отримають безкоштовно 5000 вагонів дров: хто може розраховувати на допомогу

Уряд перерахував прифронтовим обласним військовим адміністраціям 562,5 млн грн. Вони будуть спрямовані на закупівлю 250 тисяч кубів паливної деревини. Йдеться про 5000 вагонів дров. Їх безкоштовно роздадуть українцям, які мешкають у 8 регіонах. Влада має зробити це найближчим часом.

Українці отримають безкоштовно 5000 вагонів дров: хто може розраховувати на допомогу

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що вказаних дров має вистачити на 70 тисяч домогосподарств. Вона наголосила, що ОВА мають швидко закупити у лісгоспів деревину та передати її домогосподарствам. Дрова необхідно направити вчасно та безкоштовно, оскільки наближаються морози та потрібно опалювати будинки українців, які опинилися у складній ситуації.

"Особливої уваги потребують жителі прифронтових районів. Там значні пошкодження інфраструктури. Потрібно паливо для обігріву будинків: вугілля, дизельне паливо, пелети, брикети, паливна деревина. Попереджую потенційних зловмисників: навіть не думайте, спроби щось вкрасти будуть карати, не ризикуйте", - зазначила чиновниця.

Верещук зазначила, що попереду українці мають складний зимовий період, який потрібно пережити. Це можна буде зробити, якщо зберігати дисципліну, організованість та зібраність.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав області, мешканці яких можуть розраховувати на допомогу держави: Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Чернігівська, Миколаївська, Харківська, Сумська та Запорізька.

Українці отримають безкоштовно 5000 вагонів дров: хто може розраховувати на допомогу

Як відомо, російські окупанти регулярно обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури України. Тому влада ухвалила рішення обмежувати споживання електроенергії населенням. У зв'язку з цим у будинках періодично вимикають світло. Українці масово скуповують свічки, генератори та повербанки. Стало відомо, що температура повітря у квартирах буде на рівні 16-18 градусів.

Нагадаємо, що українцям заборонено самовільну вирубку дерев у лісі. За такі дрова передбачено штрафи.


Ловіцька Леся, Тудей





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