Ексспіввласник "Приватбанку" відвідав НАБУ

Колишній співвласник "Приватбанку", бізнесмен Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїздив до Національного антикорупційного бюро, повідомляє " Українська правда ".

Об 11:00 бізнесмена у супроводі адвокатів помітили біля будівлі Бюро. Всередині Боголюбов провів 25 хвилин, на вулиці між ним і адвокатами відбулася коротка розмова, після чого кортеж Боголюбова поїхав в напрямку центра Києва.

Журналісти звернулися до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі приїздив Боголюбов: "Привату" чи "Укрнафти". На момент підготовки матеріалу відповіді ще не було.