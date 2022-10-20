Ексспіввласник "Приватбанку" відвідав НАБУ

Боголюбов міг приїздити у справі "Привату" чи "Укрнафти"

Ексспіввласник
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Колишній співвласник "Приватбанку", бізнесмен Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїздив до Національного антикорупційного бюро, повідомляє "Українська правда".

Об 11:00 бізнесмена у супроводі адвокатів помітили біля будівлі Бюро. Всередині Боголюбов провів 25 хвилин, на вулиці між ним і адвокатами відбулася коротка розмова, після чого кортеж Боголюбова поїхав в напрямку центра Києва.

Журналісти звернулися до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі приїздив Боголюбов: "Привату" чи "Укрнафти". На момент підготовки матеріалу відповіді ще не було.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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