Які землі під забудову під Києвом краще не купляти: екологи розповіли, які позови знаходяться в судах

Сотні гектарів захоплені рейдерами.

Які землі під забудову під Києвом краще не купляти: екологи розповіли, які позови знаходяться в судах
© unsplash/viridigreen

Київське обласне управління лісового та мисливського господарства звернулося за допомогою до Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) через рейдерське захоплення земель лісового фонду. Про це повідомляється у Фейсбук КЕКЦ.

Так, зокрема, у Київському лісгоспі стверджують, що рейдери привласнили майже 88 гектарів земель та майбутній заказник "Печера Геонавт". Ці земельні ділянки знаходяться в Обухівському районі Київської області біля села Ходосівка.

"Без згоди Київського лісгоспу вся територія вже поділена на 67 земельних ділянок, які незаконно продаватимуться під котеджі. При цьому буде знищено великий лісовий масив, куди входить територія майбутнього заказника "Печера Геонавт", — наголосили у Київському еколого-культурному центрі.

Саме КЕКЦ створював заказник "Печера Геонавт". Активісти зазначають, що печера Геонавт – єдина в Київській області печера природного походження. Київський еколого-культурний центр готує позов до суду щодо незаконного захоплення земель.

Крім того, в організації додали, що зараз ведуть чотири суди у Києві на захист від рейдерів створеного заказника "Троєщинські луки".

Також, активісти днями виграли суд на захист від рейдерів Білоцерківського (Фастівського) лісгоспу та заказника "Урочище Унава" площею 267 гектарів.

Нагадаємо, у Києві підозрюють у привласненні рекреаційної зони на території Труханового острова навпроти історичного центру столиці групу осіб. Серед підозрюваних у схемі з привласнення землі — голова Київської міської ради профспілок та приватний нотаріус. Підроблені документи допомогли шахраям здійснили незаконну перереєстрацію об’єктів нерухомості, що перебували у державній та комунальній власності. Мова йде про майно спортивної бази "Зеніт". Окрім того, була захоплена земельна ділянка площею майже шість гектарів на Трухановому острові.

Раніше повідомлялося, що у Києві домоглися скасування незаконної реєстрації прав власності на Оболонський острів за приватним підприємством. В рамках розслідування кримінального провадження встановили, що громада Києва може втратити територію Оболонського острову, розташованого поряд з парком "Наталка" на площі у майже 148 тисяч квадратних метрів.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Долар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війниДолар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війни
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Твердопаливний котел замість газового: ціна питанняТвердопаливний котел замість газового: ціна питання
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Гроші вийдуть із обігу: НБУ розповів, які банкноти вийдуть із користуванняГроші вийдуть із обігу: НБУ розповів, які банкноти вийдуть із користування
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на житло після війни: українцям розповіли, як вони змінятьсяЦіни на житло після війни: українцям розповіли, як вони зміняться
Пенсії зросли, але краще ніхто не зажив: як змінилися виплати з початку 2022 рокуПенсії зросли, але краще ніхто не зажив: як змінилися виплати з початку 2022 року
В ЄІБ розповіли, як міжнародні партнери ставляться до державного боргу УкраїниВ ЄІБ розповіли, як міжнародні партнери ставляться до державного боргу України
Ціни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробитиЦіни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробити
У НБУ розповіли, коли знову повернуться до плаваючого валютного курсуУ НБУ розповіли, коли знову повернуться до плаваючого валютного курсу
У «Нафтогазі» розповіли, чому у платіжках за газ немає показників лічильниківУ «Нафтогазі» розповіли, чому у платіжках за газ немає показників лічильників
В "Укренерго" розповіли, чому експортна електроенергія з України подешевшала ще на 20%В "Укренерго" розповіли, чому експортна електроенергія з України подешевшала ще на 20%
У ДПС розповіли, на скільки та чому зріс податковий борг бізнесуУ ДПС розповіли, на скільки та чому зріс податковий борг бізнесу
У Пенсійному фонді розповіли про рівень зарплат українцівУ Пенсійному фонді розповіли про рівень зарплат українців
Податківці розповіли, які порушення допускають АЗСПодатківці розповіли, які порушення допускають АЗС
Последние новости
Подгружаем последние новости