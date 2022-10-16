Які землі під забудову під Києвом краще не купляти: екологи розповіли, які позови знаходяться в судах

Київське обласне управління лісового та мисливського господарства звернулося за допомогою до Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) через рейдерське захоплення земель лісового фонду. Про це повідомляється у Фейсбук КЕКЦ.

Так, зокрема, у Київському лісгоспі стверджують, що рейдери привласнили майже 88 гектарів земель та майбутній заказник "Печера Геонавт". Ці земельні ділянки знаходяться в Обухівському районі Київської області біля села Ходосівка.

"Без згоди Київського лісгоспу вся територія вже поділена на 67 земельних ділянок, які незаконно продаватимуться під котеджі. При цьому буде знищено великий лісовий масив, куди входить територія майбутнього заказника "Печера Геонавт", — наголосили у Київському еколого-культурному центрі.

Саме КЕКЦ створював заказник "Печера Геонавт". Активісти зазначають, що печера Геонавт – єдина в Київській області печера природного походження. Київський еколого-культурний центр готує позов до суду щодо незаконного захоплення земель.

Крім того, в організації додали, що зараз ведуть чотири суди у Києві на захист від рейдерів створеного заказника "Троєщинські луки".

Також, активісти днями виграли суд на захист від рейдерів Білоцерківського (Фастівського) лісгоспу та заказника "Урочище Унава" площею 267 гектарів.

Нагадаємо, у Києві підозрюють у привласненні рекреаційної зони на території Труханового острова навпроти історичного центру столиці групу осіб. Серед підозрюваних у схемі з привласнення землі — голова Київської міської ради профспілок та приватний нотаріус. Підроблені документи допомогли шахраям здійснили незаконну перереєстрацію об’єктів нерухомості, що перебували у державній та комунальній власності. Мова йде про майно спортивної бази "Зеніт". Окрім того, була захоплена земельна ділянка площею майже шість гектарів на Трухановому острові.

Раніше повідомлялося, що у Києві домоглися скасування незаконної реєстрації прав власності на Оболонський острів за приватним підприємством. В рамках розслідування кримінального провадження встановили, що громада Києва може втратити територію Оболонського острову, розташованого поряд з парком "Наталка" на площі у майже 148 тисяч квадратних метрів.