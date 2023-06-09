В Україні змінилися правила реєстрації землі

Українцям обмежили доступ до ринку землі після ухвалення нового Закону 3065-IX. Документ розширив перелік осіб, яким заборонено купувати земельні ділянки сільгосппризначення. До них тепер увійшли акціонери та бенефіціари юридичних осіб, до яких застосовані санкції.

У законі сказано, що перевірка нотаріусом відповідності покупця земельної ділянки сільгосппризначення вимогам, визначеним Земельним кодексом, не здійснюватиметься при придбанні у власність земельних ділянок сільгосппризначення для ведення садівництва площею не більше 0,25 га, а також для ведення особистого селянського господарства площею до 2 межах населених пунктів.

Документ також визначає, що площа земельних ділянок сільгосппризначення, що належать на праві спільної сумісної власності подружжю, враховується у загальній площі земельних ділянок сільгосппризначення лише подружжя (колишнього подружжя), за яким зареєстровано право власності.

Закон також дозволяє передавати переважне право купівлі земельної ділянки сільгосппризначення лише на певний термін, а не безстроково, як це відбувалося раніше.

Згідно з новими правилами, у разі держреєстрації отримання права власності на земельну ділянку сільгосппризначення за суб'єктом переважного права або держреєстрацією припинення права оренди ділянки сільгосппризначення одночасно провадиться держреєстрація припинення переважного права купівлі земельної ділянки сільгосппризначення без подання відповідної заяви.

Раніше повідомлялося, що держава отримає право на вилучення землі, що перебуває у власності українців.