НКРЕКП винесло на обговорення нові рівні цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), винесла на обговорення нові обмеження максимальних та мінімальних цін на короткострокових ринках електроенергії. Відповідне рішення, яке дає можливість підвищити ціни на електроенергію для промислових споживачів, НКРЕКП схвалила на засіданні 5 жовтня.

Так, для ринку "на добу наперед" (РДН) НКРЕКП планує встановити максимальні граничні ціни:

для годин мінімального навантаження – 2 476 грн/МВт-год (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00);

(з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00); для годин максимального навантаження – 4 952 грн/МВт-год (з 07:00 до 23:00).

Мінімальну ціну НКРЕКП пропонує встановити на рівні 10,0 грн/МВт-год.

Для внутрішньодобового ринку комісія розрахувала такі граничні ціни:

для годин мінімального навантаження максимальну ціну - 2 476 грн/МВт-год ;

; для годин максимального завантаження максимальну ціну - 4 952 грн/МВт-год;

Мінімальну граничну ціну НКРЕКП пропонує встановити на рівні 102 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для відповідного періоду доби.

Для балансуючого ринку:

максимальна ціна пропонується на рівні 125 % від ціни РДН , визначеної оператором ринку для відповідного періоду доби;

, визначеної оператором ринку для відповідного періоду доби; мінімальна ціна - 10,0 грн/МВт-год.

Проєкт рішення планується обговорити з учасниками ринку. Після чого він буде схвалений НКРЕКП.

Чинні обмеження максимальних цін на короткострокових ринках електроенергії становлять 2000 грн/МВт-год для годин мінімального навантаження та 4000 грн/МВт-год для годин максимального навантаження.

Водночас за підсумками вересня середньозважена ціна на РДН становила 3 503,26 грн/МВт-год., на внутрішньодобовому ринку – 3 637,23 грн/МВт-год.

Нагадаємо, раніше “НЕК “Укренерго” вирішило ініціювати підвищення у 2023 році на 84% одного з ключових тарифів в Україні, що впливає на ціни товарів та послуг - тарифу на передачу електроенергії. Відповідний проєкт виставлено для обговорення на сайті "Укренерго".

Варто знати, що підвищення тарифів як на ринках, так і на передачу електроенергії, напряму не впливає на населення. Принаймні в частині житлово-комунальних тарифів. Це пов'язано з тим, що побутовим споживачам постачання електроенергії здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами, що передбачено Порядком формування цін на універсальні послуги. Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", побутові споживачі та малі непобутові споживачі отримують саме універсальні послуги.

Але оцінювати наслідки підвищення усіх указаних тарифів необхідно у комплексі. Адже вони істотно впливають на промислових виробників та інших учасників ринку. Можливим наслідком їх збільшення може бути зростання цін на товари та послуги.