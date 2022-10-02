ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками

Державний ПриватБанк удвічі підвищив комісію за перекази з гривневих карток на картки іноземних банків. При цьому така підвищена комісія діятиме лише кілька днів. Далі такі перекази взагалі будуть заборонені.

ПриватБанк удвічі підвищив комісію за перекази між картками: кому доведеться платити більше

Про це стало відомо із повідомлення прес-служби ПриватБанку.

У банку повідомляють, що з 1 жовтня вдвічі підвищено комісію на Р2Р-перекази з українських гривневих карток на картки іноземних банків. ПриватБанк був змушений вдатися до такої міри, щоб запобігти спекуляції на курсовій різниці валют.

"Це вимушений крок щодо запобігання спекуляції на різниці курсів. Новий тимчасовий тариф за відправку міжнародних P2P-переказів за гривневими картками на закордонні становить 4% (мінімум 50 грн)" – повідомили в банку.

ПриватБанк удвічі підвищив комісію за перекази між картками: кому доведеться платити більше

Комісія, яка діяла до 1 жовтня, становила 2%, а тепер вона стала вдвічі вищою. До 1 жовтня клієнти ПриватБанку могли робити валютні перекази зі своїх гривневих карток на суму 30 тисяч гривень, у тому числі можна було переказувати по 15 тисяч гривень на картки таких фінансових технологічних компаній, як Revolut або Wise. Причому всі ці гроші проходили конвертацію за вигідним картковим курсом, що робило такі перекази мішенню для фінансових спекулянтів.

Тепер, із 4%-ою комісією, українці зможуть отримувати за кордоном долар за курсом майже 39 гривень.

Однак така комісія від ПриватБанку діятиме зовсім недовго – лише чотири дні. Вже з 5 жовтня НБУ запроваджує загальну заборону на такі перекази з гривневих карток на картки іноземних банків. Таким чином, наші співгромадяни зможуть відправляти валюту за кордон лише за валютними картками.

Нацбанк України пояснив такий крок тим, що такі перекази із часом втратили свою актуальність, однак деякі заповзятливі громадяни стали їх використовувати, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, встановлені НБУ.


Марченко Любов, Тудей





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