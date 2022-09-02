Гривні сьогодні 26 років: на скільки подешевшала нацвалюта і до чого готується Кабмін

З 1996 року вартість долара зросла майже у 23 рази.

Гривня була введена як грошова одиниця 2 вересня 1996 року згідно з президентським указом № 762/96 Л. Д. Кучми від 25 серпня 1996 року. Так розпочався обмін купоно-карбованців на гривні у співвідношенні 100 000 руб = 1 грн. При цьому офіційний курс долара було встановлено Нацбанком на рівні 1,76 грн/дол.

За цей час нацвалюта знецінилась у 23 рази. За перші чотири роки гривня ослабла до 5,5 грн/$(2000 рік). Наступний стрибок зафіксовано 2009-го – 7,7 грн/$. Далі суттєве зростання почалося у 2014 році, а у 2015-му долар оцінювали вже більш ніж у 28 грн.

Цього року на гривню чекали нові випробування. Спочатку Нацбанк зафіксував курс на рівні 29,25 грн. Проте вже з 21 липня регулятор підняв офіційний курс долара щодо гривні на 25%, до 36,5686 грн/$. Рішення НБУ спровокувало паніку на готівковому валютному ринку, і за кілька годин після збільшення офіційного курсу гривня в обмінниках подешевшала до 39-40 грн/дол.

Щодо прогнозів на середньострокову перспективу, то згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну, у 2023 році курс долара США може становити 50 грн. При цьому очікується, що американський долар на початку року коштуватиме 42 грн., а наприкінці – 50 грн. Індекс споживчих цін може становити 30,6%.

Ціни, за прогнозами Кабміну, 2023 року стрімко зростатимуть. Інфляція за підсумками наступного року становитиме 30,6%. Рівень безробіття у 2023 році має становити 28,2%, а середня зарплата буде на рівні 18 508 грн.


Олена Середа, ZN.ua





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