Жителі великого українського міста втратили право на виплати ВПО: хто залишився у списку

Список територіальних громад дев'яти областей України, що перебувають в окупації Росії на даний момент, оновили. Жителі Запоріжжя втратили право на виплати ВПО, але 17 населених пунктів це право, навпаки, отримали.

Про це повідомляється в Наказі №188 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Апостроф .

У переліку тепер немає Запорізької міської територіальної громади. Тому городяни тепер не мають права на отримання державної допомоги на проживання у розмірі 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю.

Водночас 13 громад отримали право на відповідні виплати. Йдеться про мешканців Мирівської сільської та Червоногригорівської селищної територіальних громад Нікопольського району Дніпропетровської області, до яких належать по сім населених пунктів.

Також виплати ВПО нараховуватимуть жителям Веснянської сільської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області, куди входять три населених пункти.

На даний момент право на відповідну грошову допомогу мають жителі 323 територіальних громад дев'яти областей України. З повним списком можна ознайомитися у документі, що додавався до Наказу.