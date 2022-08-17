У Києві відкрився супермаркет у стилі популярної гри, фото

У вівторок, 16 серпня, у Києві відкрився супермаркет "Сільпо", оформлений у стилістиці популярної гри S.T.A.L.K.E.R, інформує Апостроф.

Відповідні фото опубліковано у Telegram-каналі KYIVMAP.

Дизайн магазину розроблявся разом з авторами гри GSC Game World. Стильний супермаркет знаходиться за адресою: вулиця Мартівська, 12-А.

Стіни частково оброблені під цеглу, є й вкраплення бетону з графіті. Атмосферності додають металеві деталі з іржею, як у Прип'яті, та жовті трикутні знаки зі стилізованими зображенням мутантів або символу радіації.

Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. – комп'ютерна гра про альтернативний світ на території Чорнобильської зони відчуження. Її перша частина була випущена у березні 2007 року.


Маргарита Лепс, Апостроф





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