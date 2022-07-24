Кризи на ринках що розвиваються стало важче долати — The Economist

Щоразу, коли Федеральна резервна система США підвищує відсоткові ставки, інвестори рефлекторно турбуються про кризу на ринках, що розвиваються. Сьогодні може здатись, що розігрується звичайна картина. Очікується, що 27 липня ФРС підвищить ставки ще на три чверті процентного пункту. Тим часом у Шрі-Ланці закінчилася іноземна валюта, Аргентині загрожує черговий дефолт , а багато бідних країн опинилися в біді. Однак придивіться уважніше, світова економіка змінилася таким чином, що змінилися характер і наслідки потрясінь на ринках, що розвиваються, пише The Economist.

Типова криза ринків, що розвиваються, припала на 1997-1998 роки. Коли ФРС підняла ставки, повертаючи капітал назад до Америки, прив'язка валюти Таїланду впала, що призвело до паніки, що охопила Південну Корею та Індонезію. Потім криза поширилася на Бразилію та Росію, а також на ltcm, хеджевий фонд Уолл-Стріт, який звалився. Спокій було відновлено ФРС і Казначейством, що вмовили американські банки та МВФ пролонгувати кредити. Трьох американських чиновників, які керували гасінням пожежі, прозвали "комітетом порятунку світу". Близько десяти років тому було слабке відлуння 1997-98 років, коли ФРС дала зрозуміти, що посилить політику, що спровокувало деномінацію на ринках, що розвиваються.

Однак сьогодні багато що змінилося. Частка країн, що розвиваються, у світовому ВВП за ринковими цінами зросла з 21% до 43%. Частка Азії у випуску продукції на ринках, що розвиваються, подвоїлася до 60%, на чолі з Китаєм та Індією, які більш автономні у фінансовому відношенні, з державним банківським сектором і ринками облігацій, які в основному закриті для іноземців. Вага багатьох країн, схильних до кризи, невелика: на Латинську Америку припадає 5% світового ВВП і 1,4% вартості фондового ринку.

Інша зміна полягає в тому, що багато ринків, що розвиваються, відмовилися від валютної прив'язки, доларового боргу і зовнішніх позик. Сьогодні лише 16% їхніх боргів в іноземній валюті. Уряди все більше покладаються на місцеві банки. Замість раптових криз, що поширюються через кордони і на Уолл-стріт, багато місць стикаються з більш повільними та доморощеними небезпеками: інфляційними спіралями чи банками-зомбі. Крах обтяженої боргами фінансової системи Китаю завдасть шкоди глобальному зростанню, тому що китайська економіка є великою, а не тому, що інвестори в інших країнах прямо вразливі.