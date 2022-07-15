Німеччина виділить додаткові кошти для безробітних українців: яку допомогу отримують біженці

Тимчасовий притулок у Німеччині з початку війни в Україні знайшли близько 800 000 осіб, 30% з них молодше 14 років. Наразі 260 тисяч українців перебувають у пошуках роботи. Влада Німеччини пообіцяла виділити цього року ще 2,4 млрд євро для покриття фінансових витрат на утримання безробітних українських біженців.

У червні бюро праці Німеччини повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці активніше почали реєструватися у центрах зайнятості. Влада сподівається, що всі вони незабаром знайдуть роботу, бо утримувати біженців досить затратно.

Українські біженці в Німеччині отримують допомогу – близько 400 євро на дорослого та 300 євро на дитину. Матері-одиначки отримують додаткові виплати та мають право на компенсацію плати на оренду житла. Також українцям пропонують роботу в центрах зайнятості, і з кожною відмовою від вакансії розмір виплат зменшується приблизно на третину.

Проблема полягає в тому, що для працевлаштування в Німеччині потрібно володіти німецькою мовою, і далеко не всі біженки її знають. Ті, у кого немає дітей, погоджуються на будь-яку роботу. А ось жінкам із дітьми у Німеччині не просто. Багато хто незадоволений дефіцитом місць у дитячих садках – і їм нема з ким залишити малюків, щоб вийти на роботу. Такі українки і живуть за рахунок державних виплат.

Нагадаємо, влітку у Польщі збільшилася кількість вакансій для українських жінок.