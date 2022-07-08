Оренда житла для ВПО за рахунок держави: безліч переваг порівняно з іншими варіантами розселення

Крім іншого, таке розселення ВПО може дати поштовх для розвитку різних регіонів, інформує ZN.ua.

Оренда житла для ВПО за рахунок держави: безліч переваг порівняно з іншими варіантами розселення

Наразі існує дефіцит орендного житла в окремих населених пунктах, а також спостерігається зростання цін на оренду. Хоча резерви для оренди житла по Україні можна знайти. Особливо, якщо мова йде не про Київ, а про інші міста. Поміж іншого, розумний підхід до розселення ВПО може дати поштовх для розвитку різних регіонів країни, а не лише для столиці. Про це пише Георгій Могильний, експерт з питань містобудування, у матеріалі «Квартири-невидимки, або Чому влада централізовано не орендує житло для переселенців».

Порівняно з іншими варіантами забезпечення тимчасовим житлом ВПО оренда існуючого житла має такі переваги:

  • орендувати квартири значно швидше, ніж побудувати нове житло;
  • оренда потребує значно менших фінансових витрат, ніж купівля чи будівництва квартир;
  • орендовані квартири забезпечать суттєво кращі умови життя, ніж тимчасові модульні містечки;
  • рівномірний розподіл ВПО в існуючій житловій забудові дає змогу не витрачати додаткових коштів та інших ресурсів на будівництво інженерної та соціальної інфраструктури, як у випадку компактного поселення;
  • гроші за оренду отримують прості громадяни — власники квартир, і далі ці кошти циркулюють в економіці країни, створюючи мультиплікативний ефект, тому відсутні детально описані раніше негативні наслідки нового будівництво житла під час війни;
  • якщо квартири для ВПО орендуватиме держава, ці витрати буде легше задокументувати, довести в міжнародному суді та примусити країну-агресорку компенсувати.

Однако аналіз ситуації свідчить, що використати такий підхід владі заважають дві перешкоди: існуюча законодавча база і сумніви щодо наявності необхідного житла для оренди. Хоча ці перешкоди можна ліквідувати.


Олена Середа, ZN.ua





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