Украпошта з 1 липня підвищує тарифи: як зміниться вартість посилок

Укрпошта з 1 липня підвищує тарифи. Вартість стандартної доставки посилок у межах України у середньому підвищиться на 14%, у межах області – на 13%.

У прес-службі компанії зазначили, що зміна тарифів насамперед пов'язана із збільшенням логістичних витрат на доставку. При цьому навіть після цього Укрпошта пропонує нижчі ціни, порівняно з конкурентами.

Відправка по Україні посилки до 1 кг раніше коштувала 31 грн., її підвищили до 35 грн. Доставка посилки до 15 кг коштувала 65 грн, а тепер буде 75 грн.

Експрес-доставка в середньому подорожчає на 14% у межах області та на 16% у межах України. Раніше посилка до 1 кг в Україні коштувала 39 грн, з 1 липня вона зросте до 45 грн.

Послуги щодо пересилання документів подорожчають на 14%. Укрпошта поки що не переглядає тарифи на міжнародні відправки.

Укрпошта у більшості областей повернулася до довоєнного графіку роботи. Це вдалося зробити скрізь, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Так функціонування відділень здійснюється з урахуванням ситуації. У деяких регіонах відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком, оскільки багато людей ще не повернулися до звільнених міст.

Раніше повідомлялося, що Укрпошта представила нову військову марку "Доброго вечора, ми з України".