Робота в Італії для українських біженців: які вакансії та зарплати пропонують без знання мови

Українські біженці в Італії, які мають статус тимчасового захисту, можуть працювати у країні нарівні з іншими громадянами. Право на роботу українці мають протягом року. Тимчасовий захист ЄС дає змогу подовжити цей термін ще двічі на шість місяців.

Роботу в Італії можна знайти як сезонну, так і за контрактом. Також тут є можливість відкрити власну справу, якщо рівень мови дає змогу це зробити.

Без знання італійської мови на роботу можна влаштуватися. Допомогти у цьому біженцям можуть у Центрі зайнятості (CPI). Там же українців можуть відправити на безкоштовні курси з вивчення мови. Шукати роботу також можна через приватні рекрутингові компанії (APL), або на спеціалізованих сайтах в інтернеті.

Зареєструватися в Центрі зайнятості можуть громадяни віком від 16 років, які легально проживають в Італії. Під час реєстрації слід подати документ про прописку в муніципалітеті або комуні та дозволи на проживання. Також в Італії необхідно заповнити декларацію DID. Зробити це можна безпосередньо в Центрі або онлайн-платформі ANPAL.

До війни українки приїжджали працювати в Італії переважно домашніми робітницями, доглядальницями та нянями. Проте зараз є й багато інших вакансій, які підійдуть українським громадянам.

У містах Італії потрібні працівники на заводи, магазини, готелі, компанії з обслуговування, а також у сфері сільського господарства. Працівники для збору та пакування ягід, овочів та фруктів потрібні з червня по жовтень.

Пандемія коронавірусу посилила попит на медпрацівників – як лікарів, і медсестер. Українкам готові надати місце роботи у лікарнях.

Маючи досвід ведення власного бізнесу в Україні, в Італії можна продовжувати власну справу, працюючи на себе. Багато громадян України в Італії мають бізнес у сфері будівництва, оптової та роздрібної торгівлі та працевлаштовують земляків.

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