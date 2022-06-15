Доллар: как хранить сбережения во время войны в Украине

Ситуация на валютном рынке нестабильная – курс валют меняется ежедневно, и колебания ощутимые. Эксперт Алексей Кущ сообщил, как правильно хранить сбережения украинцам во время войны.

Экономист считает, что схема хранения сбережений не должна сильно меняться. Кущ подчеркнул, что три месячных семейных дохода нужно хранить в гривнах. Остальные средства желательно переводить в доллары.

Финансовый аналитик подчеркнул, что людям важно не паниковать и не делать резких шагов. Нет смысла все сбережения переводить в доллар, несмотря на возможный рост американской валюты.

Алексей Кущ предположил, что на нынешний курс валют в следующие полгода будет влиять 15%-ная девальвация. По прогнозам экспертов, доллар даже после войны вряд ли будет стоить меньше 30 гривен.

Сегодня, 14 июня, курс доллара у перекупщиков достиг отметки 35,63 и 35,38 гривны в продаже и покупке соответственно. Средний курс покупки доллара составил 35,35 гривны, продаж - 35,59 гривны. Минимальный курс доллара зафиксирован на отметке в 35,5 гривны, максимальный – 36,1 гривны.

Ранее сообщалось, что будет со сбережениями украинцев, если банки обанкротятся во время войны.