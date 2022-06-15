Доллар: как хранить сбережения во время войны в Украине

Ситуация на валютном рынке нестабильная – курс валют меняется ежедневно, и колебания ощутимые. Эксперт Алексей Кущ сообщил, как правильно хранить сбережения украинцам во время войны.

Курс валют изменится: украинцам посоветовали хранить сбережения в долларах

Экономист считает, что схема хранения сбережений не должна сильно меняться. Кущ подчеркнул, что три месячных семейных дохода нужно хранить в гривнах. Остальные средства желательно переводить в доллары.

Финансовый аналитик подчеркнул, что людям важно не паниковать и не делать резких шагов. Нет смысла все сбережения переводить в доллар, несмотря на возможный рост американской валюты.

Алексей Кущ предположил, что на нынешний курс валют в следующие полгода будет влиять 15%-ная девальвация. По прогнозам экспертов, доллар даже после войны вряд ли будет стоить меньше 30 гривен.

Курс валют изменится: украинцам посоветовали хранить сбережения в долларах

Сегодня, 14 июня, курс доллара у перекупщиков достиг отметки 35,63 и 35,38 гривны в продаже и покупке соответственно. Средний курс покупки доллара составил 35,35 гривны, продаж - 35,59 гривны. Минимальный курс доллара зафиксирован на отметке в 35,5 гривны, максимальный – 36,1 гривны.

Ранее сообщалось, что будет со сбережениями украинцев, если банки обанкротятся во время войны.


Ловіцька Леся, Тудей





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