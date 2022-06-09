В РоSSии официально разрешили Путину вводить валютные ограничения

Работа Центробанка РФ больше не устраивает Путина.

В РоSSии официально разрешили Путину вводить валютные ограничения
© Официциальный сайт Кремля

Госдума РФ приняла поправки в законодательство, которые предусматривают право президента Владимира Путина вводить меры по ограничению движения капитала и валютному контролю.

Закон, который вступит в силу сразу после официального опубликования, позволит Путину вводить:

  • особый порядок проведения гражданами РФ или роSSийскими юридическими лицами отдельных сделок/операций с участием иностранных лиц, связанных с «недружественными» государствами;
  • особый порядок выплаты роSSийскими компаниями дивидендов участникам, связанным с «недружественными» государствами;
  • особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг, ввоз в РоSSию и вывоз из РоSSии валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг), репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ, открытия и ведения резидентами и нерезидентами счетов (вкладов) в РФ, установления режимов таких счетов, открытия резидентами счетов в финансовых организациях за пределами РФ и порядка проведения операций по ним;
  • другие временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности.


Середа Елена, ZN.ua





Интересные новости
Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотыхУкраинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)
Украинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобильУкраинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобиль
Блок рекламы


Похожие новости
Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSииКанада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSии
В РоSSии обнаружили, что укреплении рубля убивает экспорт энергоносителей сильнее любых санкцийВ РоSSии обнаружили, что укреплении рубля убивает экспорт энергоносителей сильнее любых санкций
РоSSийский банк, финансирующий войну в Украине, впервые официально заявил о начале работы на оккупированном ДонбассеРоSSийский банк, финансирующий войну в Украине, впервые официально заявил о начале работы на оккупированном Донбассе
Сакции против РоSSии: бизнес Абрамовича в Британии продадут за 1 фунт стерлинговСакции против РоSSии: бизнес Абрамовича в Британии продадут за 1 фунт стерлингов
Технологический кризис вследствие санкций в РоSSии уже начался - ForbesТехнологический кризис вследствие санкций в РоSSии уже начался - Forbes
Альтернатива РоSSии: ЕС нашел еще одного поставщика газа в Африке — BloombergАльтернатива РоSSии: ЕС нашел еще одного поставщика газа в Африке — Bloomberg
Продукты в РоSSии оказались дороже, чем в Британии: что и сколько стоитПродукты в РоSSии оказались дороже, чем в Британии: что и сколько стоит
Сеть сертифицированных магазинов Lego в РоSSии приостановила работуСеть сертифицированных магазинов Lego в РоSSии приостановила работу
С 4 июня будет официально приостановлено действие пошлин на украинский экспорт в ЕСС 4 июня будет официально приостановлено действие пошлин на украинский экспорт в ЕС
Страны Балтии больше не будут покупать электроэнергию в РоSSииСтраны Балтии больше не будут покупать электроэнергию в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости