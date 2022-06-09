Новостей.COM ⇒
2022-06-09
В РоSSии официально разрешили Путину вводить валютные ограничения
Работа Центробанка РФ больше не устраивает Путина.
© Официциальный сайт Кремля
Госдума РФ приняла поправки в законодательство, которые предусматривают право президента Владимира Путина вводить меры по ограничению движения капитала и валютному контролю.
- особый порядок проведения гражданами РФ или роSSийскими юридическими лицами отдельных сделок/операций с участием иностранных лиц, связанных с «недружественными» государствами;
- особый порядок выплаты роSSийскими компаниями дивидендов участникам, связанным с «недружественными» государствами;
- особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг, ввоз в РоSSию и вывоз из РоSSии валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг), репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ, открытия и ведения резидентами и нерезидентами счетов (вкладов) в РФ, установления режимов таких счетов, открытия резидентами счетов в финансовых организациях за пределами РФ и порядка проведения операций по ним;
- другие временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности.
Середа Елена, ZN.ua