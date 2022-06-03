Украинцы за границей: сколько они тратят, где и что покупают - данные Альфа-Банка Украина

Война заставила многих украинцев, преимущественно женщин и детей, вынужденно уехать за пределы Украины. В то же время они имеют прочную экономическую связь с Родиной благодаря картам украинских банков.

Альфа-Банк, как один из крупнейших банков Украины, исследовал статистику расходов украинцев за рубежом, информирует Апостроф.

В целом количество клиентов Альфа-Банка, находившихся за границей, после начала войны возросло более чем вдвое. Каждая десятая операция расчетов с украинской банковской картой осуществляется за рубежом. В структуре расчетов украинцев с использованием платежных карт на зарубежные операции приходится 28% денежных объемов, хотя до войны на этот сегмент приходилось всего 8% карточных платежей. Это не означает перемещение 20% держателей украинских карт за границу с начала войны, ведь уровень расходов за границей значительно выше.

Наибольшее количество украинцев находится в Польше и Германии. Стоит отметить, что средний чек расходов украинцев сильно отличается от европейских стран. Так, в Польше средняя транзакция составляет 15 евро, в Германии – 25 евро, а в Австрии – рекордные 58 евро. Для сравнения, средний размер транзакции по банковским картам в Украине равен эквиваленту 9 евро.

В структуре расходов украинцев за границей наибольшую роль играют продуктовые магазины, на которые приходится почти четверть (24%) всех платежей по банковским картам. Второй по значимости статьей являются расходы на одежду и обувь, составляющие 14% всех платежей. На товары для дома приходится 5% всех расходов, тогда как до войны такая статья зарубежных расходов практически отсутствовала. Если до 24 февраля 2022 года, когда среди украинцев за границей преобладали туристы, на оплату услуг гостиниц приходилась наибольшая доля расходов (17%), то сейчас, когда преобладают вынужденные переселенцы, вес этой категории сократился до 8%.

Альфа-Банк Украина – один из системных банков Украины. Банк обслуживает более 2,6 млн клиентов-физлиц. Это значит, что от своевременных и качественных банковских услуг Альфа-Банка зависит благосостояние 4-6 млн. украинцев (вместе с членами их семей).


Иван Троянов, Апостроф





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