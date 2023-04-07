США витратять $9 мільярдів на обслуговування літаків, які збиралися списати

Через це може постраждати програма з виробництва нової авіації.

Збереження бойових можливостей винищувачів F-22 Raptor коштуватиме для США понад 9 мільярдів доларів. Ця цифра залежить від законодавців, які дозволять або заборонять ВПС позбутися 32 найстаріших винищувачів. Про це повідомляє видання AirAndSpace Forces з посиланням на речників служби та свідчення керівництва ВПС США в Конгресі, інформує ZN.ua.

США витратять $9 мільярдів на обслуговування літаків, які збиралися списати
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Якщо Конгрес не дозволить виведення літаків зі складу ВПС, збройні сили повинні будуть переглянути не лише свої загальні плани щодо F-22, але й програму "Air Dominance", що передбачає створення винищувача наступного покоління. Високопосадовці повідомили, що 32 літаки на даний момент перейшли на утримання по програмі NGAD, щоб профінансувати поточні потреби з обслуговування.

"Наш бюджет передбачає, що пропозиція щодо виведення з експлуатації найстаріших F-22 буде прийнята", - заявив виконавчий директор із закупівель ВПС Ендрю Хантер перед групою тактичної авіації Комітету Палати представників у справах збройних сил.

Відомо, що запропоновані витрати ВПС на 2024-2028 фінансовий рік на F-22 становлять 4,2 мільярда доларів США на закупівлю, ще 1,74 мільярда доларів США на завершення поточних проектів, а також 3,2 мільярда доларів США на дослідження, розробки, випробування та оцінку. Загалом сума складе 9,06 мільярдів доларів до кінця поточного десятиліття. Однак ця цифра не включає експлуатацію та технічне обслуговування наявної техніки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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