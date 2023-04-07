США витратять $9 мільярдів на обслуговування літаків, які збиралися списати

Через це може постраждати програма з виробництва нової авіації.

Збереження бойових можливостей винищувачів F-22 Raptor коштуватиме для США понад 9 мільярдів доларів. Ця цифра залежить від законодавців, які дозволять або заборонять ВПС позбутися 32 найстаріших винищувачів. Про це повідомляє видання AirAndSpace Forces з посиланням на речників служби та свідчення керівництва ВПС США в Конгресі, інформує ZN.ua .

© adigea.aif.ru

Якщо Конгрес не дозволить виведення літаків зі складу ВПС, збройні сили повинні будуть переглянути не лише свої загальні плани щодо F-22, але й програму "Air Dominance", що передбачає створення винищувача наступного покоління. Високопосадовці повідомили, що 32 літаки на даний момент перейшли на утримання по програмі NGAD, щоб профінансувати поточні потреби з обслуговування.

"Наш бюджет передбачає, що пропозиція щодо виведення з експлуатації найстаріших F-22 буде прийнята", - заявив виконавчий директор із закупівель ВПС Ендрю Хантер перед групою тактичної авіації Комітету Палати представників у справах збройних сил.