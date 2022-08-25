Уряди європейських країн витратять 278 мільярдів доларів на пом'якшення енергетичної кризи

Однак витрат могло б бути менше при належній увазі до енергозбереження, інформує ZN.ua.

Уряди європейських країн витратять 278 мільярдів доларів на пом'якшення енергетичної кризи
© Getty Images

Уряди європейських країн виділили близько 280 млрд. євро на пом'якшення наслідків енергетичної кризи для домогосподарств та підприємств, повідомляє Bloomberg.

Обсяг фінансування, який підрахував брюссельський аналітичний центр Bruegel, охоплює все — від субсидування тарифів для малого бізнесу в Греції до прямих виплат споживачам у Бельгії. Частину грошей ще не було витрачено.

"Ціни залишатимуться високими протягом усієї зими, і урядам слід працювати з урахуванням найгіршого сценарію", — вважає Джованні Сгараватті, аналітик з Bruegel. " Урядам слід зосередитися на зниженні попиту на енергію там, де це можливо".

За останні п'ять років оптові ціни на енергоносії зросли більш ніж удесятеро порівняно із середніми сезонними цінами, оскільки Росія скорочує постачання природного газу до Європи.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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