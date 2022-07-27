Майже половині українців вистачить грошей лише на місяць, якщо вони втратять роботу або пенсію — опитування
Українці більш оптимістично дивляться на економічне майбутнє країни, ніж на власне, інформує
41 відсотку українців вистачить грошей менше ніж на місяць, якщо вони втратять роботу або інше джерело прибутку, свідчать результати опитування соціологічної групи «
Таких людей найбільше серед непрацюючих, пенсіонерів та тих, хто має найману роботу у приватному чи державному секторі.
Водночас серед більш заможних, зокрема підприємців, зросла кількість тих, хто вважає, що мають достатньо фінансових запасів: їх вистачить більше ніж на пів року.
25% українців сподіваються, що у наступні 12 місяців їхнє особисте економічне становище покращиться, чверть вважають, що воно не зміниться, третина – мають песимістичні погляди щодо цього. Остання категорія зросла у порівнянні із дослідженням у квітні (з 27%).
Натомість у оцінках майбутнього країни спостерігається зростання кількості оптимістичних оцінок: тих, хто вважає, що економіка покращиться у наступний рік, сьогодні 34% (у квітні – 32%). Відповідно зменшилася кількість тих, хто очікує погіршення: з 42% до 37%.