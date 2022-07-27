Майже половині українців вистачить грошей лише на місяць, якщо вони втратять роботу або пенсію — опитування

41 відсотку українців вистачить грошей менше ніж на місяць, якщо вони втратять роботу або інше джерело прибутку, свідчать результати опитування соціологічної групи « Рейтинг », проведеного 23-24 липня серед тисячі респондентів.

Таких людей найбільше серед непрацюючих, пенсіонерів та тих, хто має найману роботу у приватному чи державному секторі.

Водночас серед більш заможних, зокрема підприємців, зросла кількість тих, хто вважає, що мають достатньо фінансових запасів: їх вистачить більше ніж на пів року.

25% українців сподіваються, що у наступні 12 місяців їхнє особисте економічне становище покращиться, чверть вважають, що воно не зміниться, третина – мають песимістичні погляди щодо цього. Остання категорія зросла у порівнянні із дослідженням у квітні (з 27%).

Натомість у оцінках майбутнього країни спостерігається зростання кількості оптимістичних оцінок: тих, хто вважає, що економіка покращиться у наступний рік, сьогодні 34% (у квітні – 32%). Відповідно зменшилася кількість тих, хто очікує погіршення: з 42% до 37%.