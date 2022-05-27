Импортозамещение РоSSии: почему это чревато регрессом экономики РФ и нищетой

Власти РоSSии из-за западных санкций решили заняться импортозамещением. При этом была актуализирована программа по импортозамещению, которая принята еще в 2014 году. Однако это грозит регрессом для экономики и производства РФ , пишут росСМИ.

В условиях санкций РоSSии придется научиться очень многое производить самостоятельно, но в итоге РФ получит следующие результаты импортозамещения: