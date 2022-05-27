Импортозамещение РоSSии: почему это чревато регрессом экономики РФ и нищетой

Курс на импортозамещение был взят еще в 2014 году.

Импортозамещение РоSSии: почему это чревато регрессом экономики РФ и нищетой
© pixabay/stocksnap

Власти РоSSии из-за западных санкций решили заняться импортозамещением. При этом была актуализирована программа по импортозамещению, которая принята еще в 2014 году. Однако это грозит регрессом для экономики и производства РФ, пишут росСМИ.

В условиях санкций РоSSии придется научиться очень многое производить самостоятельно, но в итоге РФ получит следующие результаты импортозамещения:

  • Через год-два РФ сможет наладить несложное производство некоторых товаров. Чем проще производство, тем выше шансы на успешное импортозамещение. Нет особых сложностей, чтобы наладить в РоSSии производство, например, гвоздей. Но чтобы построить и наладить конвейерные линии по производству какого-то товара, требуется, как правило, больше года.
  • Заместить сложные товары будет нелегко. Есть ряд товаров, для производства которых в РоSSии просто нет технологий. Скорее всего, в этом случае будет серый импорт, что само по себе дорого.
  • РоSSийские аналоги будут дороже импорта. РоSSийские продукты, которые появятся, будут дорогими. Если бы их можно было сделать дешево, их и раньше производили бы в РоSSии, они бы конкурировали с импортом.
  • В стране, которая отказывается от импорта, не растет экономика (ВВП). Поскольку импортозамещение тянет на себя ресурсы. Также это путь к примитивизации экономики. Ведь прежде всего требуется заменить базовые, жизненно необходимые товары. Поэтому из наиболее передовых отраслей ресурсы перетекают в отрасли, которые обеспечивают выживание.


Середа Елена, ZN.ua

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