Недвижимость в Черногории: цены в 2022 году

Недвижимость за границей стала объектом интересов украинских беженцев, которые во время войны покинули свои дома и выехали за границу. Некоторые из них не планируют возвращаться домой и присматривают квартиру или дом в Европе. Черногория - одна из европейских стран с прекрасным климатом, природой и вполне приемлемыми ценами на недвижимость.

Недвижимость у моря: за сколько украинцы могут купить квартиру или дом в Черногории

По информации агентов по недвижимости, украинцы в Черногории находились в числе самых активных покупателей недвижимости в 2021 году. На фоне войны количество украинских инвесторов в черногорское жилье может снизиться, однако условия приобретения жилья в стране имеют свои преимущества, что позволяет рассматривать тут недвижимость для дальнейшего проживания.

Иностранцы имеют право приобретать в Черногории как дома и квартиры, так и земельные участки. При этом покупая недвижимость, тут сразу можно получить вид на жительство.

Недвижимость у моря: за сколько украинцы могут купить квартиру или дом в Черногории

Самый большой спрос тут либо на очень дешевую недвижимость, либо элитную дорогую. Средний сегмент провисает.

Самое дешевое жилье в Черногории - это студии в курортных регионах или маленькие ветхие домики на побережье. Стоимость квадратного метра такого жилья стартует от 500 евро. На Будванской ривьере можно найти квартиру-студио от 25 тысяч евро. Средний ценник на двухкомнатные квартиры - от 80 тысяч евро. Квартиры по цене от 100 тысяч евро площадью до 100 кв. м размещены во всему побережью.

Квартиры в Будве, Рафаиловичах, Петроваце продают по цене 35 000-45 000 евро. Есть более бюджетные варианты за 25 000-29 000 евро.

Что касается элитного жилья в Черногории, то 1 квадратный метр такой недвижимости будет стартовать от 4000-5000 евро. Например, за 760 тысяч евро можно приобрести четырехуровневую виллу площадью 468 кв м на 6 спален, 4 ванных, с 12-метровым бассейном с подогревом и участком в 549 кв.м.

Ранее сообщалось, сколько стоит самое доступное жилье в Европе.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную суммуForbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму
Блок рекламы


Похожие новости
Почти 100 гривен за пачку: цены на соль улетели в стратосферу - фотофактПочти 100 гривен за пачку: цены на соль улетели в стратосферу - фотофакт
Цены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кгЦены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кг
Аренда квартир в Украине: как изменились цены и где стало дешевле житьАренда квартир в Украине: как изменились цены и где стало дешевле жить
Цены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войныЦены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войны
Как поменялись цены на бензин и дизтопливо за последнюю неделюКак поменялись цены на бензин и дизтопливо за последнюю неделю
Спрос на вторичную недвижимость упал. Что происходит с ценамиСпрос на вторичную недвижимость упал. Что происходит с ценами
Недвижимость в Болгарии, Латвии и Румынии: цены на квартирыНедвижимость в Болгарии, Латвии и Румынии: цены на квартиры
Цены на квартире в Киеве: как изменится рынок жилья осеньюЦены на квартире в Киеве: как изменится рынок жилья осенью
Если учесть недополученную выгоду, то убытки называют до 1 трлн долларов, - Валерий Клочок об убытках от войныЕсли учесть недополученную выгоду, то убытки называют до 1 трлн долларов, - Валерий Клочок об убытках от войны
Недвижимость в Германии: за сколько украинцы могут купить квартиру в новостройкеНедвижимость в Германии: за сколько украинцы могут купить квартиру в новостройке
Последние новости
Подгружаем последние новости