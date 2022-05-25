Недвижимость в Черногории: цены в 2022 году

Недвижимость за границей стала объектом интересов украинских беженцев, которые во время войны покинули свои дома и выехали за границу. Некоторые из них не планируют возвращаться домой и присматривают квартиру или дом в Европе. Черногория - одна из европейских стран с прекрасным климатом, природой и вполне приемлемыми ценами на недвижимость.

По информации агентов по недвижимости, украинцы в Черногории находились в числе самых активных покупателей недвижимости в 2021 году. На фоне войны количество украинских инвесторов в черногорское жилье может снизиться, однако условия приобретения жилья в стране имеют свои преимущества, что позволяет рассматривать тут недвижимость для дальнейшего проживания.

Иностранцы имеют право приобретать в Черногории как дома и квартиры, так и земельные участки. При этом покупая недвижимость, тут сразу можно получить вид на жительство.

Самый большой спрос тут либо на очень дешевую недвижимость, либо элитную дорогую. Средний сегмент провисает.

Самое дешевое жилье в Черногории - это студии в курортных регионах или маленькие ветхие домики на побережье. Стоимость квадратного метра такого жилья стартует от 500 евро. На Будванской ривьере можно найти квартиру-студио от 25 тысяч евро. Средний ценник на двухкомнатные квартиры - от 80 тысяч евро. Квартиры по цене от 100 тысяч евро площадью до 100 кв. м размещены во всему побережью.

Квартиры в Будве, Рафаиловичах, Петроваце продают по цене 35 000-45 000 евро. Есть более бюджетные варианты за 25 000-29 000 евро.

Что касается элитного жилья в Черногории, то 1 квадратный метр такой недвижимости будет стартовать от 4000-5000 евро. Например, за 760 тысяч евро можно приобрести четырехуровневую виллу площадью 468 кв м на 6 спален, 4 ванных, с 12-метровым бассейном с подогревом и участком в 549 кв.м.

Ранее сообщалось, сколько стоит самое доступное жилье в Европе.