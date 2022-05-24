Совет ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для Украины

Совет Европейского Союза принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые позволят ЕС и в дальнейшем поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся роSSийской военной агрессии..

«После принятия трех траншей поддержки на общую сумму 1,5 млрд. в этом году четвертый транш прибавит 500 млн. евро к ресурсам, которые уже мобилизованы в рамках EPF для Украины, в результате чего общая сумма составит 2 млрд. евро», - сообщила прессслужба Рады. ЕС .

Деньги выделены в поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС .

«Эта поддержка лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца», - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отмечается, что объем оборудования, которое будет предоставлен в рамках нового пакета поддержки, соответствует текущим приоритетам, заявленным правительством Украины. Таким образом, 490 млн. евро будет выделено на летальное оборонительное вооружение. Еще 10 млн евро – для покрытия расходов на предоставление оборудования и предметов поставки, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.