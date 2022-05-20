РоSSия прекращает поставки газа в Финляндию
Подачу остановят утром 21 мая.
РоSSия прекратит поставки газа в Финляндию в 7:00 по московскому времени 21 мая, заявила финская газовая компания Gasum после соответствующего уведомления от «Газпром экспорт».
После отключения роSSийских поставок в течение летнего сезона 2022 года финский оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
«Очень жаль, что поставки природного газа по нашему контракту прекратятся. Но мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших потребителей газом в ближайшие месяцы», –
Ранее Gasum не приняла требование РФ о переходе на новую систему оплаты газа и заявила о намерении подать иск в арбитраж.
Решение об отказе от перехода на оплату в рублях было принято правительством страны еще в начале апреля. По мнению министр по делам ЕС Титти Туппурайнен, новая система расчетов стала бы нарушением санкций.
«Мы не согласны с оплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж РоSSии и как часть геополитических усилий РоSSии», - заявила она.
Финляндия стала третьей страной Евросоюза, после Польши и Болгарии, отказавшейся платить за роSSийский газ в рублях.