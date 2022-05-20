РоSSия прекращает поставки газа в Финляндию

Подачу остановят утром 21 мая.

РоSSия прекращает поставки газа в Финляндию
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РоSSия прекратит поставки газа в Финляндию в 7:00 по московскому времени 21 мая, заявила финская газовая компания Gasum после соответствующего уведомления от «Газпром экспорт».

После отключения роSSийских поставок в течение летнего сезона 2022 года финский оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

«Очень жаль, что поставки природного газа по нашему контракту прекратятся. Но мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших потребителей газом в ближайшие месяцы», – заявил генеральный директор Gasum Мика Вильянен.

Ранее Gasum не приняла требование РФ о переходе на новую систему оплаты газа и заявила о намерении подать иск в арбитраж.

Решение об отказе от перехода на оплату в рублях было принято правительством страны еще в начале апреля. По мнению министр по делам ЕС Титти Туппурайнен, новая система расчетов стала бы нарушением санкций.

«Мы не согласны с оплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж РоSSии и как часть геополитических усилий РоSSии», - заявила она.

Финляндия стала третьей страной Евросоюза, после Польши и Болгарии, отказавшейся платить за роSSийский газ в рублях.


Ирина Знась, ZN.ua

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