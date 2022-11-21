В Укроборонпромі анонсували поставки 152-мм боєприпасів власного виробництва

До дев’ятої річниці Революції гідності в Державному концерні «Укроборнпром» анонсували поставки 152-мм боєприпасів вітчизняного виробництва та оприлюднили фото з виробництва.

«Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато», - написали у концерні.

Раніше "Укроборонпром" повідомляв, що налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм.

«Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Вже не перший місяць. Роззосережено, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів. Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються», - наголосили у підприємстві.