В Укроборонпромі анонсували поставки 152-мм боєприпасів власного виробництва

В концерні також оприлюднили фото з виробництва.

В Укроборонпромі анонсували поставки 152-мм боєприпасів власного виробництва
Україна буде використовувати власні боєприпаси
© Укроборонпром

До дев’ятої річниці Революції гідності в Державному концерні «Укроборнпром» анонсували поставки 152-мм боєприпасів вітчизняного виробництва та оприлюднили фото з виробництва.

«Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато», - написали у концерні.

Раніше "Укроборонпром" повідомляв, що налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм.

«Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Вже не перший місяць. Роззосережено, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів. Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються», - наголосили у підприємстві.


Артем Руденко, ZN.ua





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