США інвестують у збільшення виробництва озброєнь, які постачаються Україні

Мова про ракетні системи.

США нададуть понад 200 мільйонів доларів на програму з прискорення виробництва ракет ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger. Також планується збільшення випуску ракет GMLRS, які застосовуються у РСЗВ M270 та M142 HIMARS. Про це стало відомо з прес-релізу Пентагону, інформує ZN.ua.

США інвестують у збільшення виробництва озброєнь, які постачаються Україні
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Відомо, що дані кошти виділяються на підставі Закону про додаткові асигнування для України. Це дозволить Пентагону швидше поповнювати власні запаси боєприпасів та надавати допомогу ЗСУ.

Також, щоб реалізувати програму з розширення виробничого потенціалу та пріоритетності інвестицій, Пентагон уклав угоду на 215,6 мільйона доларів для розширення та модернізації виробничих потужностей компанії Aerojet Rocketdyne (AR). У заяві йдеться про те, що угода стосується оновлення виробництва AR у Камдені штату Арканзас, а також у Хантсвіллі, Алабамі та окрузі Орандж штату Вірджинія, де компанія виробляє складові ракетних двигунів.

Кошти підуть на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, придбання нового обладнання, створення систем для обробки даних, а також збільшення виробництва та пришвидшення доставки протитанкових ракет Javelin, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger та керованих реактивних снарядів сімейства GMLRS.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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