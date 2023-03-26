Міністр оборони Лекорню: Франція подвоїть темпи виробництва гаубиць Caesar

Якщо раніше щомісячно випускалися чотири гаубиці, то у майбутньому їхня кількість зросте до восьми, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Лекорню: Франція подвоїть темпи виробництва гаубиць Caesar
© Ukrainian military pages

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підтвердив інформацію, яка раніше ширилася у французьких ЗМІ про те, що у країні збільшать обсяги виробництва самохідних 155-мм гаубиць Caesar. Про це повідомляє Les Echos.

"Темпи виробництва самохідних 155-мм гаубиць Caesar компанією Nexter буде подвоєно з нинішніх чотирьох до восьми одиниць на місяць", — зазначив Лекорню.

Міністр також додав, що буде подвоєно до 40 одиниць на місяць випуск ракет "земля-повітря" Mistral. Лекорню розповів, що також збільшиться та пришвидшиться виробництво радарів ППО Ground Master. З вересня їх виготовлятимуть у кількості 24 одиниць на рік.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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