«Газпром» відновив поставки газу до Німеччини через «Північний потік-1»
Газопроводом планують поставляти 67 млн кубічних метрів газу щодня, інформує
Попри побоювання Заходу, російський «Газпром» після закінчення ремонтно-профілактичних робіт на газопроводі «Північний потік-1» відновив поставки газу до Німеччини. Про це повідомляє
Першого дня для прокачування заброньовано 30 відсотків потужності газопроводу, заявив голова Федерального агентства з мереж Німеччини Клаус Мюллер.
За словами представника Nord Stream AG, щодня газопроводом поставлятимуть 67 млн ??кубічних метрів газу. Зазначається, що це відповідає обсягу поставок до початку профілактичних ремонтних робіт, однак становить лише 40 відсотків від максимального завантаження трубопроводу.
Зниження поставок газу на 60% у червні Росія пояснила неповерненням турбіни Siemens, яка була на ремонті в Канаді.
Влада Канади спочатку відмовлялася я повертати турбіну через санкції проти РФ. Однак після переговорів із Берліном, попри невдоволення Києва, турбіну вирішили відправити до Німеччини. Зазначається, що для доставки турбіни та її установки потрібно ще близько 9-12 днів. Однак те, чи відновляться після цього постачання газу «Північним потоком-1» у повному обсязі — точно невідомо.
Президент РФ Владімір Путін заявив, що орієнтовно 26 липня «Газпрому» доведеться зупинити ще одну турбіну для ремонту у зв’язку з виробленням потужності. Глава Кремля висловив готовність запустити трубопровід «Північний потік-2» для розширення поставок газу. Однак, як неодноразово наголошували посадові особи в Німеччині, це питання не може розглядатися через те, що «Північний потік-2» не має сертифікації.