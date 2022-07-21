«Газпром» відновив поставки газу до Німеччини через «Північний потік-1»

Попри побоювання Заходу, російський «Газпром» після закінчення ремонтно-профілактичних робіт на газопроводі «Північний потік-1» відновив поставки газу до Німеччини. Про це повідомляє DW .

Першого дня для прокачування заброньовано 30 відсотків потужності газопроводу, заявив голова Федерального агентства з мереж Німеччини Клаус Мюллер.

За словами представника Nord Stream AG, щодня газопроводом поставлятимуть 67 млн ??кубічних метрів газу. Зазначається, що це відповідає обсягу поставок до початку профілактичних ремонтних робіт, однак становить лише 40 відсотків від максимального завантаження трубопроводу.

Зниження поставок газу на 60% у червні Росія пояснила неповерненням турбіни Siemens, яка була на ремонті в Канаді.

Влада Канади спочатку відмовлялася я повертати турбіну через санкції проти РФ . Однак після переговорів із Берліном, попри невдоволення Києва, турбіну вирішили відправити до Німеччини. Зазначається, що для доставки турбіни та її установки потрібно ще близько 9-12 днів. Однак те, чи відновляться після цього постачання газу «Північним потоком-1» у повному обсязі — точно невідомо.