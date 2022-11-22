"Газпром" з 28 листопада почне скорочувати поставки газу через Україну до Молдови, якщо зберігатиметься транзитний дисбаланс

«Газпром» почне скорочення подачі газу через Україну до Молдови з 28 листопада, якщо зберігатиметься транзитний дисбаланс.

"Обсяг газу, що подається «Газпромом» на ГІС «Суджа» для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою. 21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту сплатив "Газпрому" частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України – 52,52 млн. куб. м газу", - зазначає компанія у Telegram.