"Газпром" з 28 листопада почне скорочувати поставки газу через Україну до Молдови, якщо зберігатиметься транзитний дисбаланс

"Газпром" станом на 22 листопада здійснює подачу газу на ГІС "Суджа" для транзиту через територію України в обсязі 42,9 мільйонів кубометрів на добу, інформує ZN.ua.

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«Газпром» почне скорочення подачі газу через Україну до Молдови з 28 листопада, якщо зберігатиметься транзитний дисбаланс.

"Обсяг газу, що подається «Газпромом» на ГІС «Суджа» для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою. 21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту сплатив "Газпрому" частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України – 52,52 млн. куб. м газу", - зазначає компанія у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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