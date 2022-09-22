Опалювальний сезон під загрозою: Україна має терміново домовлятися про поставки газу

Наявного ресурсу в підземних сховищах газу (ПСГ) України достатньо до кінця 2022 року, але вже має сфокусуватися на його закупівлях у першому кварталі 2023-го - найбільш ризиковій частині майбутнього опалювального періоду. Найбільшим викликом для нас є не так ціна палива, як його наявність. Про це для ZN.UA пишуть Уніговський Леонід, Володимир Носко та Наталія Куцан у матеріалі – «У пошуках газу».

У першому кварталі 2023 року Євросоюз потребуватиме додатково для власного споживання 4,29 млрд кубометрів газу. Фактично Європа постане перед вибором: збільшити імпорт за всіма напрямами або ще суттєвіше зменшити споживання. Тому Україні не варто покладатися на наявність вільного ресурсу в ЄС у першому кварталі 2023 року.

Найкращим варіантом була б закупка газу через спільну платформу закупівель країн ЄС. Україна може долучитися до таких закупівель, однак необхідно активно комунікувати з представниками ЄС із цього питання.

Певний ресурс також може бути в Румунії і, можливо, в Туреччині, але цей напрям поставок потребує додаткового аналізу, бо Туреччина постачає змішаний ресурс (у тому числі російський газ).

У будь-якому випадку, щоб гарантовано отримати певний обсяг газу, потрібно якнайшвидше укласти довгостроковий договір на його постачання, оскільки зазвичай ціни в таких контрактах є нижчими та стабільнішими порівняно із спотовими цінами.