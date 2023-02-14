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2023-02-14
Поставки російської нафти впали на 16% ще до анонсованого скорочення видобутку – Bloomberg
Поставки скоротилися на 562 тисячі барелів на день.
Російський експорт нафти впав до шеститижневого мінімуму ще до анонсованого скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу наступного місяця. Про це пише
Сукупні потоки російської нафти впали на 562 тисячі барелів на добу, або на 16%, за сім днів до 10 лютого, навіть попри те, що експорт з балтійських портів зріс. Сукупні поставки з Арктики і Тихого океану скорочувалися на півмільйона барелів щодня, а поставки з Чорного моря також впали.
Юлія Лавришин, ZN.ua