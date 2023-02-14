Поставки російської нафти впали на 16% ще до анонсованого скорочення видобутку – Bloomberg

Російський експорт нафти впав до шеститижневого мінімуму ще до анонсованого скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу наступного місяця. Про це пише Bloomberg .

Сукупні потоки російської нафти впали на 562 тисячі барелів на добу, або на 16%, за сім днів до 10 лютого, навіть попри те, що експорт з балтійських портів зріс. Сукупні поставки з Арктики і Тихого океану скорочувалися на півмільйона барелів щодня, а поставки з Чорного моря також впали.