В РоSSии новый дефицит: взлетели цены на унитазы

Снижение курса рубля не останавливает рост инфляции.

В РоSSии резко подорожали унитазы, а также смесители, раковины и инсталляции класса эконом. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на операторов строительного рынка.

Рост стоимости сантехники по отдельным позициям за февраль—апрель составил до 70%, больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом.

Как рассказал коммерческий директор Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий.

«Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта», — пояснили в строительной компании Pridex, которая провела исследование о росте цен.

При этом эти же позиции премиум-класса выросли в цене на 5–25% (в 2021 году эта цифра не поднималась выше 10%). Pridex отмечает, что, несмотря на менее выраженное удорожание, в премиальном сегменте наблюдается куда больший дефицит, чем в сегменте эконом: в частности, свою деятельность на территории РоSSии ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Philip Morris планирует купить Swedish Match за $16 миллиардовPhilip Morris планирует купить Swedish Match за $16 миллиардов
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евроПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: США хотят увеличить штрафы для компаний, нарушающих экспортные санкции против РоSSииBloomberg: США хотят увеличить штрафы для компаний, нарушающих экспортные санкции против РоSSии
Цены на квартиры в Киеве, Львове, Днепре: как изменился рынок жильяЦены на квартиры в Киеве, Львове, Днепре: как изменился рынок жилья
Цены на клубнику в Украине упадут уже к концу маяЦены на клубнику в Украине упадут уже к концу мая
Цены на овощи: сколько просят за них супермаркеты в середине маяЦены на овощи: сколько просят за них супермаркеты в середине мая
В РоSSии рекордно увеличилось воровство продуктов в магазинахВ РоSSии рекордно увеличилось воровство продуктов в магазинах
Финляндия подтвердила прекращение поставок электроэнергии из РоSSииФинляндия подтвердила прекращение поставок электроэнергии из РоSSии
США пригрозили иностранным банкам санкциями за помощь РоSSииСША пригрозили иностранным банкам санкциями за помощь РоSSии
Цены на продукты в Украине становятся все выше: какие виды продовольствия дорожают с опережениемЦены на продукты в Украине становятся все выше: какие виды продовольствия дорожают с опережением
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
Цены на квартиры в Ужгороде в новостройкахЦены на квартиры в Ужгороде в новостройках
Последние новости
Подгружаем последние новости