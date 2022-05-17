В РоSSии новый дефицит: взлетели цены на унитазы

В РоSSии резко подорожали унитазы, а также смесители, раковины и инсталляции класса эконом. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на операторов строительного рынка.

Рост стоимости сантехники по отдельным позициям за февраль—апрель составил до 70%, больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом.

Как рассказал коммерческий директор Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий.

«Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта», — пояснили в строительной компании Pridex, которая провела исследование о росте цен.

При этом эти же позиции премиум-класса выросли в цене на 5–25% (в 2021 году эта цифра не поднималась выше 10%). Pridex отмечает, что, несмотря на менее выраженное удорожание, в премиальном сегменте наблюдается куда больший дефицит, чем в сегменте эконом: в частности, свою деятельность на территории РоSSии ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe.