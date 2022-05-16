Прямые и косвенные потери в Буче составляют 449 миллионов долларов, - мэр

Речь идет о потерях, которые были задокументированы по состоянию на 10 мая.

Прямые и косвенные потери в Буче составляют 449 миллионов долларов, - мэр
Фото: Facebook Анатолия Федорука

По оценке специалистов Минэкономики и KSE, прямые и косвенные потери, причиненные Буче русской армией, составляют 449 миллионов долларов.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"В общей сложности по Бучанской общине пострадали 1 354 здания", - сообщил Федорук.

Он уточнил, что 1 230 из них – это жилые дома, 1 051 – частные жилые и 179 – многоквартирные дома. Почти половину из них уже обследовали специальные комиссии, составляющие дефектные акты.

Кроме того, пострадали 124 – это нежилые помещения, в том числе:

- 29 – учебные заведения;

- 9 – медицинские учреждения;

- 5 – административные здания и религиозные сооружения;

- 12 – коммунальные объекты;

- 69 – торговые сети и другие коммерческие помещения.

Федорук отметил, что 178 обследованных сооружений имеют 75-100% разрушения, их невозможно восстановить. В частности, речь идет о 149 частных жилых домах и 10 многоэтажках.

Также пострадала инфраструктура общества - разрушены 55 км линий электропередач, 75 км газопровода и 10 км водопровода, разбомблена тяговая электростанция и объекты водоснабжения, которые централизованно снабжали Бучу электроэнергией и водой.

Напомним, 11 мая в Ирпене на территории санатория «Дубки» начал работу палаточный городок для людей, потерявших свое жилье.

Ранее сообщалось, что Митрополичий фонд Православной церкви Украины построит временное жилье для украинских семей, чьи дома были разрушены оккупантами.

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